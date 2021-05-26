Türklerin atayurdu Türkistan

İHA - ntv.com.tr 26.05.2021 - 12:23
Türkistan’daki tarihi İpek Yolu koridorunu yeniden canlandırma çalışmaları devam ediyor. 1 Aralık 2020’de hizmete açılan Uluslararası Türkistan Havalimanı, yılda 3 milyon yolcu ağırlamayı hedefliyor. Bu yıl Kazakistan’ın Türkistan şehriyle Özbekistan’ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren demir yolu hattının inşaat çalışmalarını başlatması da planlanıyor. Ekovitrin'in haberine göre, Türk dünyasında ana vatan ile atavatan arasında kurulan derin köprüler yeni işbirliği imkanlarını da artırıyor.
Türkistan Eyaleti, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıyor. Asırlardan beri, Tarihi İpek Yolu’nun manevi, siyasi ve ticari hayatının nabzının attığı Türkistan, Kazakistan’ın 1991’de bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı.
Türkistan eyaleti, 19 Haziran 2018’de Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in aldığı kararla merkezi statüye kavuştu. 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi’nde de Türkistan’a “Türk Dünyasının Manevi Başkenti” statüsü verildi. Türkistan, Türk dünyası ve halklarını birleştiren şehir olarak günümüzde de tarihi bir rol oynuyor. “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” bu şehirde yer alıyor. Hoca Ahmed Yesevi’nin türbesinin bulunduğu Türkistan’a, “Piri Türkistan” lakabı verildi.