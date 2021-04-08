Türküleri yaşatmak için karavanıyla diyar diyar geziyor

TÜRKÜ SEVDALISI

Özellikle Batı Anadolu ve Teke yöresi türkülerini çalıp söyleyen Hüseyin Kök, Ege ve Teke yöresi halk oyunlarını öğretiyor. Yanına aldığı öğrencileri ve karavanı ile Türkiye'yi gezen Hüseyin Kök, gezdiği yerlerde yöre sanatçılarını, Yörük beylerini ve dernek yöneticilerini ziyaret ediyor. Öğrencilerine Teke ve Ege yöresi halk oyunlarını oynatarak gösteri yapan Hüseyin Kök, bugüne kadar Türkiye'de karavanı ile 120 bin kilometre yol yaparak, türküleri, halk oyunlarını tanıttı.

Yurt dışında başta Paris, Berlin ve Viyana olmak üzere birçok Avrupa şehrinde türküler söyleyen bir usta olan Hüseyin Kök, kendisini yetiştirmek isteyen konservatuvar öğrencilerine de ücretsiz ders veren bir türkü sevdalısı.