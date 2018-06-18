Türküsü ile akıllarda yer eden Gelevera Deresi görenleri hayran bırakıyor
Anadolu Ajansı
Karadeniz kültüründe önemli bir yere sahip olan ve adına türkü yazılan Gümüşhane'deki Gelevera deresi, üzerinde kurulan barajla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.
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Baraj dolayısıyla sular altında kalan Kürtün ilçesine bağlı Sapmaz Köyü'nün eski yerleşim alanındaki köy camisinin minaresi, azalan su seviyesi dolayısıyla gün yüzüne çıktı.
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3Derenin üzerindeki Gökçebel Barajı, yeşilin tonlarını yansıtarak görenleri kendine hayran bırakıyor.
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