NTV

Türküsü ile akıllarda yer eden Gelevera Deresi görenleri hayran bırakıyor

Anadolu Ajansı

Karadeniz kültüründe önemli bir yere sahip olan ve adına türkü yazılan Gümüşhane'deki Gelevera deresi, üzerinde kurulan barajla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

  • 1

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede

    Baraj dolayısıyla sular altında kalan Kürtün ilçesine bağlı Sapmaz Köyü'nün eski yerleşim alanındaki köy camisinin minaresi, azalan su seviyesi dolayısıyla gün yüzüne çıktı.

  • 2

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
  • 3

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
    Derenin üzerindeki Gökçebel Barajı, yeşilin tonlarını yansıtarak görenleri kendine hayran bırakıyor.
  • 4

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
  • 5

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
  • 6

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
  • 7

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
  • 8

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
  • 9

    gelevera deresi, kazım koyuncu gelevera, gelevera deresi nerede
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin