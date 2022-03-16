Turnalar 30 yıl aradan sonra Yüksekova'ya yeniden geldi

Yıllar sonra ilk kez bu kadar net turna kuşlarını gördüğünü ifade eden Şerafettin Barut isimli vatandaş, “Bu sene en büyük şaşkınlık ise sürü halinde gelen turna kuşları oldu. Bu çok sevindirici bir durum. 30 yıldan sonra sürü halinde Yüksekova’ya geldiler ve şu an bekliyorlar. En ilginç tarafları ise bu kadar yakın olmasına rağmen insanlardan kaçmıyorlar" dedi.