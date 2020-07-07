Uçmakdere, normalleşme sürecinde yamaç paraşütü adresi oldu

Özellikle günübirlik insanlar çadır ve kampa çok fazla ilgi gösteriyor. Otellere fazla ilgi yok gibi. Pandemiden dolayı güney sahillerimizde iç turizmin biraz daralacağını öngörebiliyoruz. O yüzden insanlar kampa ya da karavana daha çok önem veriyorlar. Burası hem kamping hem de yamaç paraşütü için önemli bir alan. İnsanlar seyahat etmek istemiyor. Evlerine yakın durmak istiyor. Biz de buraya gelen insanları hijyen kurallarına uyarak uçuruyoruz. Şu anda talep geçen seneye oranla daha fazla. Bunun sebebi de insanlar güneye tatile gidememesi, seyahat etmek isteğinin olmaması" dedi.