Uçmakdere'de 2021'de 10 bine yakın yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Hacıoğlu, "Paraşüt dışında ATV ile gezinti, yürüyüş rotalarında doğayla iç içe zaman geçirme, Marmara denizinde sörf yapma, mavi bayraklı plajlarda denizin tadını çıkarma gibi bir çok güzellik bir arada yaşanabiliyor. Türkiye'de maviyle yeşilin buluştuğu çok yer olabilir. Çünkü Türkiye'nin coğrafyası buna müsait ama İstanbul'a en yakın yerde mavi ve yeşilin buluştuğu yer tam da Tekirdağ'dır ve özellikle de Uçmakdere'dir. Burada adrenalin sporlarından, doğa sporlarına, yürüyüşten, gastronomiye, kültürden tarih turizmine kadar her şeyi görmeniz mümkündür. Bu yüzden de çok sayıda yerli ve yabancı turist hiç usanmadan bıkmadan kente geliyor ve Tekirdağ'ın ekonomisine de katkı sağlıyor" diye konuştu.