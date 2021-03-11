'Uçurumdaymışım gibi çek!' Bu fotoğrafı çektirmek için Gülek Kalesi'ne akın ediyorlar

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi ’nde bulunan meşhur kaya, Adanalı doğaseverlerin de uğrak noktası oldu.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), hafta içinde bölgeye doğa yürüyüşü ve meşhur kayada fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. Kulüp üyeleri Gülek Mahallesi’nden yürüyüşe başladı.

Yükseklik korkusu yaşayan üyelerinin dahi kaya üstüne çıktığını belirten kulüp lideri Bayram Yalçın, "Öncelikli amacımız doğa yürüyüşü yapmak, daha sonra da geniş kitlelere ev sahipliği yapan gizemli kayada fotoğraf çekilmekti. Gülek-Akçatekir arası orman içi güzergahı üzerinden zaman zaman karlı bölgede 16 kilometre yürüdükten sonra Gülek Kalesi'ne çıktık. Meşhur kaya üzerinde fotoğraf çekilen bazı arkadaşlarımız yükseklik fobilerini kısmen yendiklerini belirtti” dedi.