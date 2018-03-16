Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları (Ucuza bilet nasıl alınır?)
Seyahatiniz pahalı olmak zorunda değil, bunun için havayolu biletleri genellikle pahalı. Uygun fiyatlı bir seyahatin ilk adımı ise uygun fiyatlı uçak bileti. İşte ucuz uçuş bulma ve bir sonraki tatilinizde en iyi uçak bileti fırsatı için taktikler... (Yazı: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
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SEYAHAT İPUÇLARI...
Ucuz uçak biletinin nasıl satın alndığını bilmiyorsanız seyahat etmek pahalı olabilir.
Uçuş genellikle bir seyahatin en pahalı kısmıdır. Bu masraf nasıl düşürülür ve nasıl ucuz uçak bileti bulunur?
5 senedir sürekli seyahat ediyorum ve bir sonraki uçuşunuzda tasarruf etmenizi sağlayacak tecrübeler edindim. Bunları sizinle paylaşacağım, bu şekilde seyahat noktanıza en uygun fiyatlarla ulaşacaksınız.
Haydi çantaları hazırlayalım ve gidelim!
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1- EN İYİ UÇAK BİLETİ ARAMA MOTORLARI
Uçak bileti arama motorlarını kullanmak hızlı ve kolay bir çözüm yolu sağlar ve en ucuz uçuşları bulmanıza yardımcı olur. Bu siteler aynı anda bir çok farklı havayolu sitesinden bilet arıyor, lokasyonlara göre fiyat haritaları, e-postayla ücret uyarıları ve daha fazlası gibi yararlı araçlar sunuyor.
Uçak bileti satın almadan önce birden fazla uçak bileti arama motorunu kontrol etmelisiniz. Hangi sitenin size en iyi fiyatı ve en ucuz uçuşları göstereceğini hiçbir zaman bilemezsiniz.
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UCUZ UÇAK BİLETİ BULABİLECEĞİNİZ YERLER
Favori Uçak Bileti Arama Motoru Sitelerim:
- Skyscanner
- Momondo
- Kayak
- Google Flights
Ucuz uçak bileti arayışımda genellikle ilk durağım Skyscanner oluyor. İyi bir uçuş fırsatı yakaladığımı düşünüyorsam ilk olarak bileti rezerve ediyorum. Momondo, Kayak ve Google Flight, son olarak da havayollarının kendi websiteleri üzerinden rezerve ettiğim biletin sağlamasını yaparak biletimi satın alıyorum.
Bu şekilde en uygun fiyata uçak biletini aldığınızdan emin olabilirsiniz.
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2- HAVAYOLLARININ MAİL BÜLTENLERİNE ÜYE OLUN
En iyi uçak bileti fırsatları havayollarının kendi sitelerindedir. Kimi havayolları mail bülten üyeliğiniz gerçekleştiğinde anında size özel teklifler sunabiliyor, ufak promosyon kodları verebiliyor.
Havayollarının mail bültenlerine üye olarak kampanya zamanlarından anında haberdar olarak %50'ye varan indirimlerden faydalanarak uçak biletinizi alabilirsiniz.
Havayolu mail bültenlerini otomatik olarak belirli bir klasöre taşımak için Gmail'in email filtrelerini kullanıyorum. Bu şekilde kampanyaları gözden kaçırmam da zorlaşmış oluyor.
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3- SEYAHAT TARİHLERİNDE ESNEK OLMAK ÖNEMLİ
Ucuz uçak bileti için en uygun zaman seyahatinizden 4-10 hafta öncesi diyebiliriz.
Uçuş için daha uygun fiyatlı olan günler ise Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri çünkü bugünler de daha az yolcu oluyor ve bu yüzden ücretler de daha düşük oluyor.
Sabahın erken saatlerindeki uçuşlar ve gece uçuşları her zaman daha uygun fiyatlı.
Biletten tasarruf etmenin bir başka yolu ise daha az talebin olacağı gideceğiniz turizm sezonu dışında seyahat etmek. Örneğin Tayland'da yaz mevsimi Kasım-Mart tarihlerindeyken siz bu tarihler dışında giderseniz sezon fiyatlarının çok altına biletlerinizi alabilirsiniz.
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5- BİLETİNİZİ ERKEN REZERVASYONLA OCAK VE ŞUBAT AYINDA SATIN ALIN
Şimdiye kadar gördüğüm en iyi uçuş fırsatları Ocak ve Şubat aylarındaydı. Amerika, Afrika ve Asya ülkelerine gidiş-dönüş uçuşları 500 dolar altı fiyatlara bulabilirsiniz.
O aylarda seyahat etmenize gerek yok, sadece Ocak ve Şubat aylarındaki erken rezervasyon uçuş fırsatlarını kaçırmayın ve biletinizi satın alın.
Havayolları, bu aylarda kampanya yapıyor çünkü turizm sezonu genel olarak çoğu yerde kapanmış oluyor ve insanlar tatillerini yapmış oluyorlar. Havayolları da talebi arttırabilmek için kampanya yapıyorlar. Bir sonraki seyahatinizi planlarken bu konu aklınızda olsun ve bu aylarda yaz tatiliniz için rezervasyon yapmak için köşeye biraz para ayırın.
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6- ALTERNATİF HAVALİMANLARINI KONTROL EDİN
Yaşadığınız ve gideceğiniz yere yakın birden fazla havalimanı varsa, her birinin ücretlerini gideceğiniz destinasyon için kontrol etmeyi unutmayın. Aynı şehirde İstanbul Atatürk Havalimanı yerine İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı gibi...
Şehirler arası uçuş örneği vereyim. Haziran ayında yapacağım Nemrut/Adıyaman gezim için uçak biletimi doğrudan Adıyaman'a değil de Malatya'ya aldım. Neden? Uçuş saatleri gezim için pek uygun değildi ve de bilet fiyatları yüksekti. Civar şehirlere bakındım ve Malatya'da karar kıldım. Malatya'dan 2 saatlik otobüs transferiyle Adıyaman'a geçeceğim.
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AKTARMA AVANTAJINDAN FAYDALANIN
Bazen yakındaki havalimanından otobüsle seyahat etmek, size uçuşlarınızda oldukça tasarruf sağlayabilir.
Bazen de doğrudan gideceğiniz yere gitmek yerine aktarmalı uçuşu ya da otobüs-tren gibi seçeneklerle aktarma durağına gidip ordan esas lokasyonunuza gidebilirsiniz. Bazı havayolları belli şehirleri yurtdışı çıkış noktası olarak belirlemiş durumda. Ukrayna örneğinden gidersek Ukrayna'ya Ankara çıkışlı uçak biletleri kampanyada İstanbul'a göre çok çok daha uygun oluyor. Yolculuğunuz biraz daha uzun sürecek evet ama 200-300 TL gibi rakamlarda tasarruf yapabilirsiniz. Bu nedenle fırsat maliyetini ölçüp değerlendirmek gerekiyor.
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7- DÜŞÜK MALİYETLİ HAVAYOLU FİRMALARINI DENEYİN
Low cost airline türkçesiyle düşük maliyetli havayolu olarak da adlandırabileceğimiz düşük maliyetli havayolu terimi isminden olduğu gibi az çok kendini belli ediyor.
Amaç bir şeylerden kısarak, uçak biletini olabilecek en düşük maliyet ile insanlara sunmak. Bunlar neler? Uçakta yemek, bagaj hakkı, koltuk seçimi gibi aslında gerçekten ihtiyacınız varsa sonradan ücretini ödeyerek de satın alabileceğiniz opsiyonlar.
İhtiyacımız olmayan şeyler neden ekstra ücret ödeyelim? Hafta sonu 2 günlüğüne Roma'ya gidiyorum. 20 kg bagaj hakkını ne yapacağız? Neden bu uçak biletinin içerisine dahil ekstra bir ücret olsun? Roma'da çok alışveriş yaptınız. Gene belirttiğim gibi bagaj hakkını sonradan da satın alabiyorsunuz. Yemek konusunda da 2-3 saatlik yolculukta 4-5 çeşit yemek için uçak biletine gerçekten daha fazla ücret ödemenize gerek var mı? Çok acıktıysanız ufak atıştırmalık satın alabilirsiniz.
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EN UCUZ HAVAYOLLARI
Düşük maliyetli havayolları (low cost airlines) listesi:
Pegasus Havayolları, Easyjet, Ryanair, Airbaltic, Norwegian, Eurowings, WizzAir, Vueling, Transavia
Düşük maliyetli havayollarının bazıları, Skyscanner-Kayak.com gibi büyük uçuş arama motorlarının sistemine dahil değil. O yüzden biletleri firmaların websitelerinden direkt aramanız gerekmekte.
Ayrıca düşük maliyetli havayollarının ucuz uçak biletlerinin genellikle iade edilemez ve değiştirilemez olduğunu unutmayın.
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8- GİDECEĞİNİZ DESTİNASYONU 'FİYATA' GÖRE BELİRLEYİN
Ne kadar esnek olursanız, ucuz uçuş bulma şansınız o kadar artar. Bu durumda ne yapıyoruz? Fırsatlar neredeyse oralara uçuyoruz.
Google Explore ve Skyscanner Inspire Map gibi websiteleri burada hayatımızı kolaylaştırıyor.
Çıkış havalimanınızı ve gitmeyi düşündüğünüz ayı ve kaç gün kalmayı düşündüğünüzü seçiyorsunuz, bütün dünyadan farklı lokasyonlar için bir fiyat haritası önünüze seriliyor.
Esnek olmanız, biletlerin daha da uygunlaşmasını sağlar. Rastgele bir yere gitmek de çok eğlenceli olabilir, düşük fiyatı gördüğünüz yeri kaçırmayın. Bu şekilde yeni yerler de görmüş olursunuz.
Esneklik ve spontanlık size oldukça tasarruf yaptıracak.
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9- İYİ BİR VPN SERVİSİ KULLANIN
Havayolu firmaları farklı ülkeler için farklı fiyat politikaları uyguluyor.
Örneğin, Almanya Berlin'desiniz. Türkiye için bilet almaya çalışıyorsunuz. Sizin yurtdışından iç hat uçuş rezervasyonu yapmanız genellikle ülke içinde rezervasyon yapmanızdan daha pahalı olacaktır. Fiyatlar, işlemin tamamlandığı yere göre değişiklik gösterebiliyor.
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BİLETİNİZİ BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALIN (VPN)
İyi bir VPN (Konum gizleme servisi) servisi kullanarak sizin başka bir ülkeden arama yaptığınızı sanmanızı sağlayın. Aynı bileti farklı ülkelerden almak fiyatta oldukça ciddi bir fark yaratabiliyor. Bu şekilde havayolu firmalarını kendi oyunlarında yenebilirsiniz.
VPN servisi olarak kullandığım Hotspot Shield VPN uygulamasını öneriyorum çünkü kullanması kolay, telefon uygulaması mevcut ve internet bağlantımı da yavaşlatmıyor.
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UCUZ UÇUŞ İPUÇLARI VE PÜF NOKTALARI
Dünya çapında ucuz uçuşlar bulmak için kişisel olarak kullandığım taktik ve kaynaklar bu şekilde. Son olarak bu teknikleri kullanarak İstanbul-Kiev uçak biletimi 148 TL'ye (38$) satın aldım.
Uygun fiyatlı bir seyahatin ilk adımı olan 'uçak bileti' en iyi fırsatları nasıl bulacağınızı bilmeniz ve gerçekten çaba göstermeye istekli olmanız sayesinde pahalı olmaktan olmaktan çıkıyor. Ekstradan 30 dakikalık bir arama ile esnekliğiniz ile yüzlerce lira tasarruf edebilirsiniz.