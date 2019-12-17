Ucuza tatil yapmak için 7 öneri (Ucuza tatil nasıl yapılır?)

Tatil zamanlamasını iyi ayarlayın

Herkes turistik bölgelere yazın gitmek ister. Havanın güzel olduğu, turistik yerlerin en canlı hallerini aldığı ve sosyal medyada en fazla paylaşımın yapıldığı zamanlarda gitmeyi herkes ister. Ancak amacınız düşük bütçe ile tatile çıkmaksa turistik yerlerin en popüler olduğu zamanlarda değil, yoğun olmayan sezonda gitmeyi tercih edin. Özellikle küçük sahil beldelerini tercih ederseniz kalabalıkların gittiği, plajların boşaldığı bu zaman zarfında konaklama, yemek ve hediyelik eşyalar için çok daha uygun fiyatlı anlaşmalar yapabilirsiniz.