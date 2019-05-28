Ukrayna güzellik kraliçesi Köyceğiz'de çamur banyosu yaptı

Şifalı olduğuna inanılan çamura bulanmış halde güneşlenen Lenna, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtip, "Antalya'da yazlık evim var. Bu bölgeyi çok seviyorum. Ukraynalılar ve Rusların bölgeyi tanımalarını istiyorum. Bu bölgenin tanıtımı için kısa film çalışmalarım var. Daha da çekimlerimiz olacak. Türkiye'yi çok seviyorum. Burası benim ikinci vatanım" dedi.