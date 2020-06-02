Ukrayna'dan 'tatil için en güvenli ülke Türkiye' çağrısı

"UKRAYNALI TURİSTLER AÇISINDAN KAYGI VERİCİ BİR DURUM YOK"

Türkiye’ye seyahat eden Ukraynalı turistlerin yüzde 75’inin tatillerini Antalya, Alanya, Kemer ve Dalaman’da yaptıklarına değinen Tsaryuk, bu bölgelerde corona virüs konusunda her şeyin kontrol altında olduğunu bu nedenle bu bölgelere seyahat edecek Ukraynalı turistler açısından kaygı verici bir durumun olmadığını belirtti.