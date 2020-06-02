Ukrayna'dan 'tatil için en güvenli ülke Türkiye' çağrısı

ntv.com.tr - DHA 02.06.2020 - 12:39
Dünyanın bir çok ülkesinde normalleşme ile turizm sektöründe de hazırlıklara başlandı. Ukrayna'dan halkına "Türkiye salgına karşı güvenli bir ülke. Tatil için en iyi seçenek" çağrısı geldi.
Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Müdürü Volodimir Tsaryuk, Türkiye’ye Ukrayna’dan charter uçuşlarının Temmuz ayı ortasında başlamasını beklediklerini ve Türkiye’nin tatil merkezlerinin, corona virüs (Covid-19) bakımından güvenli şartlar sunduğunu ifade etti.
Tsaryuk, Ukrayna’da medyasına verdiği demeçte, Türkiye’yle Ukrayna arasında hava sahasının yeniden açılması konusunda müzakerelerin sürdüğüne değinerek, acentaların henüz kesin tarihli tur satışı yapmadıklarını bu nedenle charter uçuşların zamanının belli olmadığını söyledi. Charter uçuşlarının hava sahasının açıldığı tarihten iki veya üç hafta sonra başlayabileceğini söyleyen Tsaryuk, mevcut şartlar altında en yüksek ihtimalle charter seferlere Temmuz ayı ortasında başlanılabileceğini dile getirdi.
Türkiye’ye seyahat eden Ukraynalı turistlerin yüzde 75’inin tatillerini Antalya, Alanya, Kemer ve Dalaman’da yaptıklarına değinen Tsaryuk, bu bölgelerde corona virüs konusunda her şeyin kontrol altında olduğunu bu nedenle bu bölgelere seyahat edecek Ukraynalı turistler açısından kaygı verici bir durumun olmadığını belirtti.