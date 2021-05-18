Ukraynalı turistler Dalyan'a hayran kaldı

"TATİL YAPMAK İÇİN ÇOK İDEAL VE BENZERSİZ BİR YER"

Ukrayna'da çok sayıda takipçisi bulunan gezgin Yana Rianska ise 20 defa Türkiye'ye geldiğini, Mardin, İstanbul, Gaziantep, Kapadokya gibi çok farklı bölgeleri gezerek tanıttığını ifade etti.

Dalyan'ın bünyesinde çok farklı güzellikler barındırdığını ve çok etkilendiğini belirten Rianska, "Dalyan, bana göre özel insanların geldiği bir yer. Butik oteller ve aile işletmeleri yoğunlukta. Aslında bizim de istediğimiz tam olarak bu. Tatil yapmak için çok ideal ve benzersiz bir yer. İztuzu plajı, caretta carettalar çok etkileyici. Teknelerle labirentler arasında gezerken tarihle baş başa kaldığımızda böyle bir doğanın olduğuna inanamadım" ifadelerini kullandı.

Dalyan'ın manzarası, yemekleri, doğası ve misafirperverliğinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Rianska, bölgede salgın sürecinde bile güvenle tatil yapılabileceğini vurguladı.