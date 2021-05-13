Ukraynalı turistlerin Kapadokya'ya ilgisi devam ediyor

Kapadokya'nın, eylül ayından sonra daha kalabalık kafilelere ev sahipliği yapmaya başlayacağının görüldüğünü aktaran Büyükbaş, şöyle konuştu:

"Ukrayna'da Kapadokya çok önemli bir yere taşındı. Neredeyse herkes buraya gelmek istiyor. Böyle bir dönemde bu projeyi hayata geçirmek bizi çok umutlu etti. Şu anda bölgede gezen turistlerin çoğunluğunu Ukraynalılar oluşturuyor. Bu süreci 16 Mayıs itibarıyla bitirmeyi planlıyorduk. Tam kapanma sürecinde Kapadokya'daki aktivitelerin de yapılamaması nedeniyle 20 Haziran'a öteledik. Bu dönemde 1500 yolcu daha getirerek ilk dönemde 6 bin Ukraynalı turiste ulaşmış olacağız. Yaz döneminde sahil daha hareketli olur, ara verdikten sonra 20 Ağustos’ta yeniden Ukrayna-Kapadokya uçak seferlerini başlatacağız. Kapadokya, doğası, tarihi ile çok önemli bir değer. Bunun yanında balon turu ve diğer etkinlikler de ayrı bir görsel sunmakta. Ukraynalıların Ortodoks olması ve kiliselere ilgi duymaları Kapadokya'yı tercih sebeplerindendir"