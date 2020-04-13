Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle ziyaretçilerin bıraktığı yemek artıklarıyla beslenmeye alışık olan yaban hayvanlarının, aç kalmaması ve yerleşim yerlerine inmesinin önlenmesi amacıyla Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri yemleme çalışmalarını sürdürüyor.