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Uludağ'da nisan ayında kar sürprizi

Anadolu Ajansı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

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    uludağ kar yağışı

    Kayak sezonunun 31 Mart'ta sona erdiği Uludağ, bölgede hava sıcaklığının iyice düşmesinin ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 27 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yürüyüş yapıp fotoğraf çekti. 

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    uludağ kar yağışı

    Malezyalı Muhamad Amir, yaptığı açıklamada, Uludağ'ın çok güzel manzarası olduğunu söyledi. 

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    uludağ kar yağışı

    Bazen bu bölgeye kayak yapmak için geldiğini belirten Amir, "Gerçekten benzersiz bir yer çünkü aşağıda dağlarla çevrili çok güzel bir şehir, yukarısının da muhteşem bir manzarası var. Buraya şimdiye kadar dört ya da beşinci gelişim ve çok seviyorum" dedi.

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    uludağ kar yağışı
    Bazı işletme sahipleri dükkan üzerinde biriken karları temizledi.
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    uludağ kar yağışı
    Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Uludağ'da yağışın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.
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    uludağ kar yağışı
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    uludağ kar yağışı
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