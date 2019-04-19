Uludağ'da nisan ayında kar sürprizi

Bazen bu bölgeye kayak yapmak için geldiğini belirten Amir, "Gerçekten benzersiz bir yer çünkü aşağıda dağlarla çevrili çok güzel bir şehir, yukarısının da muhteşem bir manzarası var. Buraya şimdiye kadar dört ya da beşinci gelişim ve çok seviyorum" dedi.