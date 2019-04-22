Uludağ'da Nisan ayında kayak pistleri yeniden açıldı

Otel yöneticisi Harbi Türk, "Yirmibir yıldır Uludağ’dayım daha önce böyle bir kar görmedim, nisan ayında böyle yağan karı ilk defa görüyorum. Nisan ayında yani sezon dışında kar yağması ile birlikte boş olan otellerin doluluk oranı yüzde 30’a yükseldi. Bu oran daha da artacak. Şu anda Uludağ’da pistlerimiz açık, kayak yapmak isteyen, kayak dersi almak isteyen bütün tatilciler Uludağ’a gelebilir" dedi.