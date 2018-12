Uludağ'da otellerin alternatifi 'Orman Köşkleri'

3 İŞ STRESİNİ HAFTA SONU ORMAN KÖŞKLERİNDE ATIYORLAR

Her sene orman köşklerine geldiğini belirten Meltem Say, “Buraya bu yıl 2 kız arkadaş olarak geldik. Burası çok güzel. Ahşap dekorlar, orman köşkleri ve ayak basılmamış karlarla bu hafta Uludağ planımızı açtık. Hemen hemen her hafta sonu gelmeye devam ediyoruz. Benim bir köpeğim var. Orman köşklerinin içerisinde köpeğim de rahat ediyor. Oldukça keyifli bir yer.