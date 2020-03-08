Uludağ'da sezon sonu yoğunluğu

Bu sezon aralık ayında kar kalınlığı az olunca endişelendiklerini ancak yılbaşına doğru yeterli yağışın düştüğünü belirten Türk, "Sezon dolu dolu geçti. Çok aktiviteli, çok eğlenceli bir sezon oldu. Sezon da tam bitmedi. Hala kar var. Hafta sonları oteller yine dolu. Bazı oteller geç, bazıları da daha erken kapanabilir. Tesisimizi nisan ayının ilk haftasında okulların ara tatil dönemine kadar açık tutacağız" dedi.





