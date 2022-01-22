Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu

Haberler - DHA 22.01.2022 - 14:02
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı.
Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu.
Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ’da, sömestir tatiliyle birlikte de hareketlilik arttı.
Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.
Soğuk hava ve sise rağmen kayak pistleri sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcilerle doldu.