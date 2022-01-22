Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu

Bursa Uludağ'da sömestir yoğunluğu başladı. Yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen aileler, otelleri doldurdu. Tesislerdeki doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Haberler - DHA 22.01.2022 - 14:02

Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 1

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı.

Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 2

Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu.

Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 3

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ’da, sömestir tatiliyle birlikte de hareketlilik arttı.

Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 4

Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 5

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.

Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 6

Soğuk hava ve sise rağmen kayak pistleri sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcilerle doldu.

Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 7
Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu: Tesislerin yüzde 90'ı doldu - 8

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