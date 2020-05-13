Uludağ'ın eteklerindeki bungalov evlere 'sosyal izolasyon' ilgisi

Vatandaşların kalabalıktan uzak kalmak isteğini ve bundan dolayı bu tarz tesislerin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Doğru, şöyle konuştu:

"İnsanlar burada izole şekilde toprakla meşgul oluyor. Böyle bir ortam sağlıyoruz. Burada insanlar tamamen kendi evinde gibi. Buraya gelenler birbirinden bağımsız ahşap evlerde konaklıyor.