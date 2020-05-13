Uludağ'ın eteklerindeki bungalov evlere 'sosyal izolasyon' ilgisi

Anadolu Ajansı 13.05.2020 - 13:14
Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde bulunan Gököz Natural Park, turizm sezonunun açılmasını bekliyor.
Bağımsız bungalov tipi evlerde konaklamanın yanı sıra, Gököz Göleti'nde balık tutma, kano kullanma, ağaçların arasında at binme, ATV ile safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma gibi birçok aktivitenin sunulduğu tesis, doğa içinde, sakin bir tatil imkanı veriyor.
Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği tesis için coronavirüs salgını sonrası talep arttı. Aynı anda 52 kişinin tatil yapabildiği tesise Ramazan Bayramı ve sonrası için ön rezervasyonların dolduğu öğrenildi.
Tesis işletmecisi Arif Doğru, yaptığı açıklamada, turizmin, salgından etkilenen sektörler arasında yer aldığını anlattı.
Vatandaşların kalabalıktan uzak kalmak isteğini ve bundan dolayı bu tarz tesislerin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Doğru, şöyle konuştu:
"İnsanlar burada izole şekilde toprakla meşgul oluyor. Böyle bir ortam sağlıyoruz. Burada insanlar tamamen kendi evinde gibi. Buraya gelenler birbirinden bağımsız ahşap evlerde konaklıyor.
Kullandıkları araç ve kendilerine özel oluyor. Yemek ve içecek servisleri de bungalovlara yapılacak. Dolayısıyla tamamen daha dikkatli ve izole şekilde doğanın içinde geçirmiş olacak"
Doğru, sezonun Ramazan Bayramı sonrası açılmasını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Her gün onlarca telefon alıyoruz. Ramazan Bayramı süresini tesisimizde geçirmek isteyenler var. Bayram sonrası için rezervasyon yaptıranlar var. Bayram sonrası daha hareketli olacak. Şu anda ön rezervasyonlarımız doldu. Kesin rezervasyonlar için kaporaları da yatırıyorlar.
İnsanlar şehirdeki kalabalıktan uzakta dinlenmek istiyor. Sosyal mesafe, izolasyonu önem taşıyanlar az sayıda kişinin bulunduğu, doğa ile iç içe yerleri tercih ediyor. Bu nedenle tesisimize bu sene ilgi arttı. Şehrin insan üzerindeki stresi arttıkça özümüzde olan doğaya dönüş daha önem kazanacak. Bu ve benzeri tesisler daha şanslı olacak.