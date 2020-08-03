Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi

Bursa’da hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterirken, Uludağ’ın zirvesindeki şelale ve havuzlara giren dağcılar, buz gibi sularda yüzdü.

İHA 03.08.2020 - 11:42

Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 1
Uludağ, kışın olduğu kadar yaz aylarında da vatandaşların ilgisini çekmeyi başarıyor. Serin ve temiz havasının haricinde yeşiliyle insana huzur veren Uludağ’ın görülmeyen güzelliklerini ise dağcılar gözler önüne seriyor.
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 2
Uludağ’ın kuzey vadisinden hareket eden dağcılar, Saitabat şelalesine kadar indi. Güvercinlik vadisindeki şelale ve havuzları bir bir geçen dağcılar, bazı kısımlarında ise 7-8 derece olan suda serinlediler.
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 3
Dağcı İsmet Şentürk, “Güvercinli vadisi, Uludağ’ın kuzey vadilerden biridir. Saitabat şelalesine inen bir vadidir. Arkadaşlarla birlikte Uludağ’ın zirvesinden aşağı doğru indik.
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 4
Havuzların ve şelalelerin güzelliği karşısında büyülendik. Hiç görüşmemiş alanlarına ulaşarak vatandaşlarımızın da izlenimine sunduk. Bu sıcak günlerde bizlerde hem sporumuzu yaparken, hem de serinledik.
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 5
Suyun sıcaklığı 7-8 dereceden fazla değildir. Bu güzellikler hepimizin bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Doğa sporu yapanlar içinde çok farklı alanlar mevcut. Bu geçişleri sadece tecrübeli ve teknik malzemeye sahip olanlar yapabilir” diye konuştu.
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 6
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 7
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 8
Uludağ'ın zirvesinde şelale keyfi - 9

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