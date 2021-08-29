Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen "Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali" çeşitli figürlerden oluşan sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.

Anadolu Ajansı 29.08.2021 - 11:26

Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 1
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da düzenlenen "Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali" çeşitli figürlerden oluşan sıcak hava balonlarının uçuşu ile devam etti.
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 2

TURİSTLERİN FESTİVALE İLGİSİ BÜYÜK

Etkinlik alanında yoğunluk oluşturan turistlerin kimisi balonların çevresinde fotoğraf çektirdi, kimileri de vadi sırtlarına kurdukları masalarda hem kahvaltı yaptı hem manzarayı izledi.

Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 3

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, roket, ev, kalp gibi farklı figürlerdeki sıcak hava balonları ile turistlere yönelik düzenlenen turlarda kullanılan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 4

GÖKYÜZÜNDE 30 DAKİKALIK GÖRSEL ŞÖLEN

Yaklaşık 30 dakika Kapadokya semalarında süzülen balonlar, daha sonra Göreme beldesi çevresindeki alanlara indi.

Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 5
Festivale katılan İspanyol balon pilotu Jordie Diaz, ülkesinden getirdiği sıcak hava balonu ile etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 6

''BÖLGENİN DOKUSU HAYRANLIK UYANDIRIYOR''

Kapadokya'nın nadir özelliklere sahip bir manzarasının olduğunu dile getiren Diaz, "Kapadokya'da balon festivali yapılıyor olması çok güzel. Çok sayıda balon bu harika doğal yapılar üzerinde uçuyor. Bölgenin dokusu hayranlık uyandırıyor." dedi.

Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 7

''MUTLAKA GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER''

Etkinlik alanında ailesi ile fotoğraf çektiren Abdussamet Aygün de figürlü balonları görmek isteyen çocukları ile bölgeye geldiğini anlatarak, "Sabah güneş doğmadan hazırlanan balonların kalkışını izledik. Burası balonlarla birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu. Kapadokya mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 8

30 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Festival, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla Türk Bayrağı şeklinde hazırlanan balonun da katılacağı uçuş ile sona erecek.
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 9
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 10
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 11
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 12
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 13
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 14
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 15
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 16
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 17
Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali - 18

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER