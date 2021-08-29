Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali

Anadolu Ajansı 29.08.2021 - 11:26
Etkinlik alanında yoğunluk oluşturan turistlerin kimisi balonların çevresinde fotoğraf çektirdi, kimileri de vadi sırtlarına kurdukları masalarda hem kahvaltı yaptı hem manzarayı izledi.
Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, roket, ev, kalp gibi farklı figürlerdeki sıcak hava balonları ile turistlere yönelik düzenlenen turlarda kullanılan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Yaklaşık 30 dakika Kapadokya semalarında süzülen balonlar, daha sonra Göreme beldesi çevresindeki alanlara indi.
Kapadokya'nın nadir özelliklere sahip bir manzarasının olduğunu dile getiren Diaz, "Kapadokya'da balon festivali yapılıyor olması çok güzel. Çok sayıda balon bu harika doğal yapılar üzerinde uçuyor. Bölgenin dokusu hayranlık uyandırıyor." dedi.