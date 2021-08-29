Gökyüzünde 30 dakikalık görsel şölen: Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali

''BÖLGENİN DOKUSU HAYRANLIK UYANDIRIYOR''

Kapadokya'nın nadir özelliklere sahip bir manzarasının olduğunu dile getiren Diaz, "Kapadokya'da balon festivali yapılıyor olması çok güzel. Çok sayıda balon bu harika doğal yapılar üzerinde uçuyor. Bölgenin dokusu hayranlık uyandırıyor." dedi.