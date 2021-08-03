UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'ne ilgi arttı

Tur taleplerinde son dönemde Arslantepe ile ilgili beklenti oluştuğunu bildiren Sevcan, şöyle devam etti:

"Bölgenin asıl listeye alınması, yurt içi ve yurt dışı turizmi için önem arz ediyor. Çünkü bu büyük bir reklam oldu. İnsanlar Arslantepe'yi belki duyuyorlardı ve çok önemsemiyorlardı, belki önemsiyorlardı ama gelemiyorlardı. Şimdi ise 'Demek ki miras listesine girecek kadar önemli' diyerek öncelik verilmeye başlandı. Şimdilerde Arslantepe'ye çok fazla talep var"