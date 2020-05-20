UNESCO Dünya Lirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatın kaldırılma çalışması sürüyor

Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, 2015'ten bu yana Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını, kentin tescilli alanı olduğunu belirterek, bahçelerin 700 hektarlık bir alanda olduğunu söyledi.

Hevsel Bahçeleri'nin 7 bin yıllık tarihinin bulunduğunu, yaşamın kesintisiz olarak devam ettiği alanlar olduğunu aktaran Çiftçi, şunları belirtti: