UNESCO listesindeki Dede Korkut Türbesi'ne yoğun ilgi

Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece 'Korkut', kimi zaman 'Korkut Ata' olarak geçer; Batı Türkçesinde 'Dede Korkut' olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları, onu baksı (Şaman) olarak tanıtırken, yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin kahini (kam, baksı) olduğu, İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak evliya kimliğine büründüğü kabul edilir.