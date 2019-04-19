UNESCO Listesi'ne giren Tokat'taki Ballıca Mağarası aynı zamanda şifa arayanların da uğrak yeri

Ballıca Mağarasına eşi ile birlikte gelen Mehmet Akif Ünverdi, mağarada oksijenin bol olması nedeniyle insanların oturduğu yerde bile nefes alırken vücudun daha hızlı çalışarak kalori harcadığını ifade ederek, “Ballıca Mağarasının UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde de öte en kısa zamanda esas UNESCO miras listesinde olması lazım. Dünya’da böyle başka bir yer olduğunu sanmıyorum. Lübnan’da küçük bir yeri meşhur yapmışlar ama burası Lübnan’da ki o mağaranın 10 katı büyüklüğünde ve çok daha muhteşem. Bende uyku apnesi vardı bu sorunum çok azaldı. Eşimin de horlaması tamamen geçti” dedi.