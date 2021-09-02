UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı

İkinci aşamada Arslantepe'nin yakınında bulunan alanda bir karşılama merkezi yapılması gerektiğini belirten Şişman, "Ziyaretçilerimizin buradan memnun ayrılması ve organize bir şekilde höyüğü gezmelerini sağlamak için bir karşılama merkezi projemizi devreye alacağız. Diğer bir husus da Malatya Arkeoloji Müzemiz 1960'lı yıllarda yapılan bir müze olduğu için artık yeni bir müzeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için yeni bir Malatya Arkeoloji Müzesi yapacağız. Çalışmalarımız da devam ediyor, projeleri çizildi. Yer belirlendikten sonra müze projemizi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.