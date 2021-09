UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı

Arslantepe'nin kalıcı listeye girmesinden sonra alanda çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini aktaran Şişman şöyle devam etti:

"Arslantepe'de kazılar her yıl devam ettiği için kazılan yerlerin, kazı alanının üstünün örtülmesi gerekiyor. Bunun için de her yıl kademeli olarak açılan yerlerle ilgili çatı projeleri oluşturuyoruz. Öncelikli olarak şu an kazılmış alanın üstünün örtülmesi ile ilgili çatı projemizi hazırlayıp en önce bunu gerçekleştireceğiz"