Üniversiteli Dilara Özkan otostopla 75 şehir gezdi
İHA
Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (19), hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak, otostopla 75 şehir gezdi.
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1 yıl önce Ankara’dan yola çıkarak otostopla yaklaşık 30 bin kilometre yol kat eden Dilara Özkan’ın 75. rotası Erzurum oldu.
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Pamukkale Travertenleri - Denizli
Instagram'da 22 binin üzerinde takipçisi bulunan Özkan, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla Türkiye’nin güzelliklerini de takipçilerine yansıtıyor.
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Gezmeyi çok sevdiğini ve bu konuda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden 'uygunadımdoga' Dilara Özkan, “Otostop çekerek Türkiye turuna çıktım. Şu ana kadar 75 şehrimizi gezdim. Hayallerimi ertelememek için okuluma ara verdim” dedi.
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Şahinler Tabiat Parkı - Ankara
Kendini 'evi sırtında gezgin' olarak tanımlayan Özkan, “Hayatın her alanında olduğu gibi otostop çekmenin de riski var doğal olarak. İyi bir insansanız iyi insanlara denk geliyorsunuz. Hep iyi insanlara denk geldim ve çok güzel yolculuklar yaptım.
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Yedigöller - Bolu
Ben buna inanıyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen hiç araç geçmeyen yollarda da kaldım. Gideceğim yere kadar yürüdüğüm oldu. Çünkü uygun adım doğayım ben.
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Saitabat Şelalesi, Kestel - Bursa
Gezginlere önerim de bilinçli gezmeleri olacak. Gezmek sadece bir doğa fotoğrafı çekmek değil gittiğimde yerlerini kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Güzel yolculuklar oluyor” diye konuştu.
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Gebze - KocaeliOtostopun bir kültür olduğunu kaydeden Özkan, Türkiye turunu tamamladıktan sonra aynı yöntemle dünyayı gezmek istediğini sözlerine ekledi.
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Şahinler Tabiat Parkı - Ankaraİşte gezgin Dilara Özkan'ın Türkiye maceralarından fotoğraflar...
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Maden Deresi - Sakarya
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Kabak Koyu - Muğla
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Boncuklu Koyu - Muğla
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Akseki - Antalya
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Kaş - Antalya
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Salda Gölü - Burdur
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Alara Kalesi - Antalya
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Aşıklar Vadisi - Kapadokya
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Pamukkale Travertenleri - Denizli
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Köprülü Kanyon - Antalya
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Perşembe - Ordu
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Pokut Yaylası - Rize
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Gito Yaylası - Rize
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Elevit Yaylası - Rize
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Ayder Yaylası - Rize
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Çermeşk Yaylası - Rize
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Kulakkaya Yaylası, Ağaçbaşı Tabiat Parkı - Giresun
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Mavi Göl - Giresun
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Tamdere Köyü - Giresun
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Güzelcehisar - Bartın
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İnkum Sahili - Bartın
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Uçmakdere - Tekirdağ
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Keşan - Edirne
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Hasan Boğuldu ve Sütüven Şelalesi - Kaz Dağları Milli Parkı
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Ayvalık - Balıkesir
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Taşyaran Vadisi - Uşak
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Ani Harabeleri - Kars
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Çıldır Gölü - Ardahan
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Bozcaarmut Göleti - Bilecik
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Bozcaarmut Göleti - Bilecik
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Bozcaada
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Vakıflı Köyü - Hatay
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Beşikli Mağara - Hatay
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Titus Tüneli - Hatay
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Kelebekler Vadisi - Muğla
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Mardin
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Midyat - Mardin
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On Gözlü Köprü - Diyarbakır
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Suriçi - Diyarbakır
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Razır Hacar Delikli Taş - Siirt
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İspir - Erzurum
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Gölyazı - Bursa