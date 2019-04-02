Üniversiteli Dilara Özkan otostopla 81 şehir gezdi
İHA, Anadolu Ajansı
Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan, hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek amacıyla yola çıktı. 20 yaşındaki genç gezgin, otostopla 80 ili gezdikten sonra son durağı Hakkari'ye geldi.
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Başkent Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim görürken, ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek Mayıs 2018'de Ankara'dan yola çıkan Özkan, otostopla çıktığı Türkiye turunda son durağı Hakkari'ye ulaştı.
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20 yaşındaki genç gezgin, birçok araçla sürdürdüğü yolculukta binlerce kilometre yol katetti.
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Turunu Hakkari’de tamamlayan Özkan, yaptığı açıklamada, otostopla illeri dolaştığını, gittiği yerlerde fotoğraf çekip vatandaşlarla sohbet ettiğini anlattı.
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Gezilerini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Özkan, “Türkiye’min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. Bu şekilde gezdiğimde insanlarla sohbet edip farklı farklı şeyler öğreniyorum” diye konuştu.
Seyahat etmenin kendisine çok şey kattığını ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Özkan, Hakkari’yi çok beğendiğini, kentin doğasının çok güzel olduğunu ve ilçelerini de dolaşmak istediğini ifade etti.
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Pamukkale Travertenleri - Denizli
Instagram'da 45 binin üzerinde takipçisi bulunan Özkan, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla Türkiye’nin güzelliklerini de takipçilerine yansıtıyor.
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Gezmeyi çok sevdiğini ve bu konuda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden 'uygunadımdoga' Dilara Özkan, “Otostop çekerek Türkiye turuna çıktım. Hayallerimi ertelememek için okuluma ara verdim” dedi.
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Şahinler Tabiat Parkı - Ankara
Kendini 'evi sırtında gezgin' olarak tanımlayan Özkan, “Hayatın her alanında olduğu gibi otostop çekmenin de riski var doğal olarak. İyi bir insansanız iyi insanlara denk geliyorsunuz. Hep iyi insanlara denk geldim ve çok güzel yolculuklar yaptım.
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Yedigöller - Bolu
Ben buna inanıyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen hiç araç geçmeyen yollarda da kaldım. Gideceğim yere kadar yürüdüğüm oldu. Çünkü uygun adım doğayım ben.
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Saitabat Şelalesi, Kestel - Bursa
Gezginlere önerim de bilinçli gezmeleri olacak. Gezmek sadece bir doğa fotoğrafı çekmek değil gittiğimde yerlerini kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Güzel yolculuklar oluyor” diye konuştu.
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Avusor Yaylası - RizeOtostopun bir kültür olduğunu sözlerine ekleyen Özkan, Türkiye turundan sonraki hedefinin aynı yöntemle dünya turuna çıkmak olduğunu kaydetti.
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Akdağ Tabiat Parkı - Afyonkarahisar“Yaşadığımız dünyayı tanımayı çok istiyorum. Yola ilk çıktığım ben ile şu anki ben arasında fark var. Seyahat etmek bana manevi anlamda çok şey kazandırdı. Ülkemizde çok fazla doğal güzellik varmış, onları görüyorum. Hepimiz olumsuz olaylara odaklandığımız için bazı şeyleri gerçekleştirmek bize korkunç geliyor ama ben hiç korkmadım, sıkıntılı bir şey de yaşamadım. İnsanlarımız gerçekten çok güzel"
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Şahinler Tabiat Parkı - Ankaraİşte gezgin Dilara Özkan'ın Türkiye maceralarından fotoğraflar...
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Ereğli - Zonguldak
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Maden Deresi - Sakarya
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Horma Kanyonu - Kastamonu
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Gebze - Kocaeli
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Kabak Koyu - Muğla
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Boncuklu Koyu - Muğla
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Akseki - Antalya
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Gökpınar Gölü - Sivas
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Huser Yaylası - Rize
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Gideros Koyu - Kastamonu
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Kaş - Antalya
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Salda Gölü - Burdur
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Alara Kalesi - Antalya
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Palovit Şelalesi - Rize
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Of - Trabzon
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Aşıklar Vadisi - Kapadokya
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Pamukkale Travertenleri - Denizli
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Su Kemeri - Kahramanmaraş
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Köprülü Kanyon - Antalya
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Perşembe - Ordu
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Pokut Yaylası - Rize
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Gito Yaylası - Rize
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Elevit Yaylası - Rize
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Ayder Yaylası - Rize
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Çermeşk Yaylası - Rize
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Kulakkaya Yaylası, Ağaçbaşı Tabiat Parkı - Giresun
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Mavi Göl - Giresun
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Tamdere Köyü - Giresun
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Güzelcehisar - Bartın
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43
İnkum Sahili - Bartın
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Uçmakdere - Tekirdağ
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Keşan - Edirne
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Hasan Boğuldu ve Sütüven Şelalesi - Kaz Dağları Milli Parkı
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47
Ayvalık - Balıkesir
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Taşyaran Vadisi - Uşak
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Ani Harabeleri - Kars
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Çıldır Gölü - Ardahan
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Bozcaarmut Göleti - Bilecik
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Bozcaarmut Göleti - Bilecik
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Bozcaada
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Vakıflı Köyü - Hatay
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Beşikli Mağara - Hatay
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Titus Tüneli - Hatay
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Kelebekler Vadisi - Muğla
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Mardin
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Midyat - Mardin
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On Gözlü Köprü - Diyarbakır
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Suriçi - Diyarbakır
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Razır Hacar Delikli Taş - Siirt
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64
İspir - Erzurum
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Gölyazı - Bursa