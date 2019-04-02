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Üniversiteli Dilara Özkan otostopla 81 şehir gezdi

İHA, Anadolu Ajansı

Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan, hayallerini ertelememek için okulunu dondurarak, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek amacıyla yola çıktı. 20 yaşındaki genç gezgin, otostopla 80 ili gezdikten sonra son durağı Hakkari'ye geldi.

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    Başkent Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim görürken, ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek Mayıs 2018'de Ankara'dan yola çıkan Özkan, otostopla çıktığı Türkiye turunda son durağı Hakkari'ye ulaştı.

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    20 yaşındaki genç gezgin, birçok araçla sürdürdüğü yolculukta binlerce kilometre yol katetti.

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    Turunu Hakkari’de tamamlayan Özkan, yaptığı açıklamada, otostopla illeri dolaştığını, gittiği yerlerde fotoğraf çekip vatandaşlarla sohbet ettiğini anlattı.

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    Gezilerini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Özkan, “Türkiye’min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. Bu şekilde gezdiğimde insanlarla sohbet edip farklı farklı şeyler öğreniyorum” diye konuştu.

    Seyahat etmenin kendisine çok şey kattığını ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Özkan, Hakkari’yi çok beğendiğini, kentin doğasının çok güzel olduğunu ve ilçelerini de dolaşmak istediğini ifade etti.

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    Pamukkale Travertenleri - Denizli

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    Instagram'da 45 binin üzerinde takipçisi bulunan Özkan, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla Türkiye’nin güzelliklerini de takipçilerine yansıtıyor. 

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    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye

    Gezmeyi çok sevdiğini ve bu konuda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu kaydeden 'uygunadımdoga' Dilara Özkan, “Otostop çekerek Türkiye turuna çıktım. Hayallerimi ertelememek için okuluma ara verdim” dedi.

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    Şahinler Tabiat Parkı - Ankara

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    Kendini 'evi sırtında gezgin' olarak tanımlayan Özkan, “Hayatın her alanında olduğu gibi otostop çekmenin de riski var doğal olarak. İyi bir insansanız iyi insanlara denk geliyorsunuz. Hep iyi insanlara denk geldim ve çok güzel yolculuklar yaptım.

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    Yedigöller - Bolu

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    Ben buna inanıyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazen hiç araç geçmeyen yollarda da kaldım. Gideceğim yere kadar yürüdüğüm oldu. Çünkü uygun adım doğayım ben.

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    Saitabat Şelalesi, Kestel - Bursa

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    Gezginlere önerim de bilinçli gezmeleri olacak. Gezmek sadece bir doğa fotoğrafı çekmek değil gittiğimde yerlerini kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Güzel yolculuklar oluyor” diye konuştu. 

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    Avusor Yaylası - Rize

    Avusor Yaylası - Rize
    Otostopun bir kültür olduğunu sözlerine ekleyen Özkan, Türkiye turundan sonraki hedefinin aynı yöntemle dünya turuna çıkmak olduğunu kaydetti.
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    Akdağ Tabiat Parkı - Afyonkarahisar

    Akdağ Tabiat Parkı - Afyonkarahisar
    “Yaşadığımız dünyayı tanımayı çok istiyorum. Yola ilk çıktığım ben ile şu anki ben arasında fark var. Seyahat etmek bana manevi anlamda çok şey kazandırdı. Ülkemizde çok fazla doğal güzellik varmış, onları görüyorum. Hepimiz olumsuz olaylara odaklandığımız için bazı şeyleri gerçekleştirmek bize korkunç geliyor ama ben hiç korkmadım, sıkıntılı bir şey de yaşamadım. İnsanlarımız gerçekten çok güzel"
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    Şahinler Tabiat Parkı - Ankara

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    İşte gezgin Dilara Özkan'ın Türkiye maceralarından fotoğraflar...
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    Ereğli - Zonguldak

    Ereğli - Zonguldak
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    Maden Deresi - Sakarya

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    Horma Kanyonu - Kastamonu

    Horma Kanyonu - Kastamonu
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    Gebze - Kocaeli

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    Kabak Koyu - Muğla

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    Boncuklu Koyu - Muğla

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    Akseki - Antalya

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    Gökpınar Gölü - Sivas

    Gökpınar Gölü - Sivas
  • 21

    Huser Yaylası - Rize

    Huser Yaylası - Rize
  • 22

    Gideros Koyu - Kastamonu

    Gideros Koyu - Kastamonu
  • 23

    Kaş - Antalya

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
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    Salda Gölü - Burdur

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    Alara Kalesi - Antalya

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    Palovit Şelalesi - Rize

    Palovit Şelalesi - Rize
  • 27

    Of - Trabzon

    Of - Trabzon
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    Aşıklar Vadisi - Kapadokya

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
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    Pamukkale Travertenleri - Denizli

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
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    Su Kemeri - Kahramanmaraş

    Su Kemeri - Kahramanmaraş
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    Köprülü Kanyon - Antalya

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
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    Perşembe - Ordu

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
  • 33

    Pokut Yaylası - Rize

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    Gito Yaylası - Rize

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
  • 35

    Elevit Yaylası - Rize

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
  • 36

    Ayder Yaylası - Rize

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  • 37

    Çermeşk Yaylası - Rize

    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
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    dilara özkan, türk gezginler, otostopla gezi, türkiye turu, otostopla türkiye
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    Kulakkaya Yaylası, Ağaçbaşı Tabiat Parkı - Giresun

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    Mavi Göl - Giresun

    Mavi Göl - Giresun
  • 41

    Tamdere Köyü - Giresun

    Tamdere Köyü - Giresun
  • 42

    Güzelcehisar - Bartın

    Güzelcehisar - Bartın
  • 43

    İnkum Sahili - Bartın

    İnkum Sahili - Bartın
  • 44

    Uçmakdere - Tekirdağ

    Uçmakdere - Tekirdağ
  • 45

    Keşan - Edirne

    Keşan - Edirne
  • 46

    Hasan Boğuldu ve Sütüven Şelalesi - Kaz Dağları Milli Parkı

    Hasan Boğuldu ve Sütüven Şelalesi - Kaz Dağları Milli Parkı
  • 47

    Ayvalık - Balıkesir

    Ayvalık - Balıkesir
  • 48

    Taşyaran Vadisi - Uşak

    Taşyaran Vadisi - Uşak
  • 49

    Ani Harabeleri - Kars

    Ani Harabeleri - Kars
  • 50

    Çıldır Gölü - Ardahan

    Çıldır Gölü - Ardahan
  • 51

    Bozcaarmut Göleti - Bilecik

    Bozcaarmut Göleti - Bilecik
  • 52

    Bozcaarmut Göleti - Bilecik

    Bozcaarmut Göleti - Bilecik
  • 53

    Bozcaada

    Bozcaada
  • 54

  • 55

    Vakıflı Köyü - Hatay

    Vakıflı Köyü - Hatay
  • 56

    Beşikli Mağara - Hatay

    Beşikli Mağara - Hatay
  • 57

    Titus Tüneli - Hatay

    Titus Tüneli - Hatay
  • 58

    Kelebekler Vadisi - Muğla

    Kelebekler Vadisi - Muğla
  • 59

    Mardin

    Mardin
  • 60

    Midyat - Mardin

    Midyat - Mardin
  • 61

    On Gözlü Köprü - Diyarbakır

    On Gözlü Köprü - Diyarbakır
  • 62

    Suriçi - Diyarbakır

    Suriçi - Diyarbakır
  • 63

    Razır Hacar Delikli Taş - Siirt

    Razır Hacar Delikli Taş - Siirt
  • 64

    İspir - Erzurum

    İspir - Erzurum
  • 65

    Gölyazı - Bursa

    Gölyazı - Bursa
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