Üniversiteli Dilara Özkan otostopla 81 şehir gezdi

Gezilerini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Özkan, “Türkiye’min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. Bu şekilde gezdiğimde insanlarla sohbet edip farklı farklı şeyler öğreniyorum” diye konuştu.

Seyahat etmenin kendisine çok şey kattığını ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Özkan, Hakkari’yi çok beğendiğini, kentin doğasının çok güzel olduğunu ve ilçelerini de dolaşmak istediğini ifade etti.