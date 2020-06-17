Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler)
"Secret Famous Places" adıyla paylaşımlar yapan bir çift, film ve dizilerdeki ünlü sahnelerin birebir aynısını canlandırmak için sahnenin çekildiği yere gidiyor, benzer kıyafetler giyiyor ve poz veriyorlar. Ortaya çıkan sonuç ise harika...
ntv.com.tr
17.06.2020 - 10:47
Forrest Gump / Monument Vadisi, ABD
İşe yarayacağını hiç düşünmedikleri bir fikri olan gezgin çift dünyayı dolaşmayı seviyor, kendilerince özel bir şeyler yapmak istiyordu.
Lord Of The Rings / Mount Sunday, Yeni Zelanda
Fikirleri şuydu: Ünlü filmlerin çekildiği yerlere gidip, orijinal sahneye olabildiğince yakın görünen bir fotoğraf çekmek!
Star Wars / Como Gölü, İtalya
İlk kareyi çektiklerinde bunun tatillerini geçirmek için mükemmel bir yol olduğunu fark ettiler ve 2018'den itibaren bu fotoğrafları Instagram'da yayınlamaya karar verdiler.
La La Land / Los Angeles, ABD
Bunu neden yaptığımızı sık sık kendimize soruyoruz. Cevap ise kolay... Çünkü çok eğlenceli!
Outlander / Falkland, İskoçya
Game Of Thrones / Gaztelugatxe, İspanya
Inception / Paris, Fransa
The Hunger Games: Mokingjay / Berlin, Almanya
Thelma And Louise / Arches Ulusal Parkı, ABD
The Secret Life Of Walter Mitty / Seydisfjordur, İzlanda
One Day / Edinburgh, Birleşik Krallık
James Bond / Glen Etive, İskoçya
Game Of Thrones / Playa De Itzurun, Zumaia, İspanya
Alien: Covenant / Milford Sound, Yeni Zelanda
P.S. I Love You / Wicklow Mountains, İrlanda
Downton Abbey / Highclere Castle, Birleşik Krallık
10,000 BC / Queenstown, Yeni Zelanda
Star Wars / Como Gölü, İtalya
The Fault In Our Stars / Amsterdam, Hollanda
Outlander / The Devil's Pulpit, İskoçya
The Devil Wears Prada / New York, ABD
Sissi / Kaiserstadt Bad Ischl, Avusturya
Leap Year / Dublin, İrlanda
Game Of Thrones / Playa De Itzurun, Zumaia, İspanya
The O.C. / Redondo Beach Coffee Shop, California, ABD
Pretty Woman / Arthur J. Will Memorial Fountain, Los Angeles, California, ABD
Sex And The City / Paris, Fransa
Ant-Man / San Francisco, ABD
The International / Milan, İtalya