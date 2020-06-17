Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler)

"Secret Famous Places" adıyla paylaşımlar yapan bir çift, film ve dizilerdeki ünlü sahnelerin birebir aynısını canlandırmak için sahnenin çekildiği yere gidiyor, benzer kıyafetler giyiyor ve poz veriyorlar. Ortaya çıkan sonuç ise harika...

ntv.com.tr 17.06.2020 - 10:47

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 1

Forrest Gump / Monument Vadisi, ABD

İşe yarayacağını hiç düşünmedikleri bir fikri olan gezgin çift dünyayı dolaşmayı seviyor, kendilerince özel bir şeyler yapmak istiyordu. 

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 2

Lord Of The Rings / Mount Sunday, Yeni Zelanda

Fikirleri şuydu: Ünlü filmlerin çekildiği yerlere gidip, orijinal sahneye olabildiğince yakın görünen bir fotoğraf çekmek!

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 3

Star Wars / Como Gölü, İtalya

İlk kareyi çektiklerinde bunun tatillerini geçirmek için mükemmel bir yol olduğunu fark ettiler ve 2018'den itibaren bu fotoğrafları Instagram'da yayınlamaya karar verdiler.

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 4

La La Land / Los Angeles, ABD

Bunu neden yaptığımızı sık sık kendimize soruyoruz. Cevap ise kolay... Çünkü çok eğlenceli!
Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 5

Outlander / Falkland, İskoçya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 6

Game Of Thrones / Gaztelugatxe, İspanya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 7

Inception / Paris, Fransa

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 8

Charade / Paris, Fransa

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 9

The Hunger Games: Mokingjay / Berlin, Almanya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 10

Thelma And Louise / Arches Ulusal Parkı, ABD

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 11

The Secret Life Of Walter Mitty / Seydisfjordur, İzlanda

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 12

One Day / Edinburgh, Birleşik Krallık

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 13

James Bond / Glen Etive, İskoçya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 14

Game Of Thrones / Playa De Itzurun, Zumaia, İspanya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 15

Alien: Covenant / Milford Sound, Yeni Zelanda

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 16

P.S. I Love You / Wicklow Mountains, İrlanda

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 17

Downton Abbey / Highclere Castle, Birleşik Krallık

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 18

10,000 BC / Queenstown, Yeni Zelanda

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 19

Star Wars / Como Gölü, İtalya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 20

The Fault In Our Stars / Amsterdam, Hollanda

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 21

Outlander / The Devil's Pulpit, İskoçya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 22

The Devil Wears Prada / New York, ABD

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 23

Sissi / Kaiserstadt Bad Ischl, Avusturya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 24

Leap Year / Dublin, İrlanda

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 25

Game Of Thrones / Playa De Itzurun, Zumaia, İspanya

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 26

The O.C. / Redondo Beach Coffee Shop, California, ABD

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 27

Pretty Woman / Arthur J. Will Memorial Fountain, Los Angeles, California, ABD

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 28

Sex And The City / Paris, Fransa

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 29

Ant-Man / San Francisco, ABD

Ünlü sahneleri yeniden canlandırdılar (Unutulmaz filmlerin çekildiği yerler) - 30

The International / Milan, İtalya

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER