Ünlü sanatçılar Koramaz Vadisi'ni fotoğrafladı

Mimar Sinan'ın da vadinin içerisinde bulunan Ağırnas Mahallesi'nde dünyaya geldiğini ve yaptığı eserlerde memleketinden izlerin bulunduğunu anımsatan Aral, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemiz buranın tanıtılması için bir çalışma başlattı. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Burada birbirinden önemli fotoğraf sanatçıları var. Bir yerin tanıtılmasında sosyal medyanın da önemi çok büyük. Buradaki sanatçıların binlerce takipçileri var. Bir yerden ünlü bir fotoğraf sanatçısının paylaşılacağı bir kare fotoğraf, oranın dünya tarafından tanınmasını neden olabilir."