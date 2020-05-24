Ünlü tatil beldesi Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı

"EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRECEĞİZ"

Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Ercüment Atay (65), "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nı marinadaki teknemizde geçirme kararı aldık. Burada 4 gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp daha eğlenceli vakit geçirebileceğimizi düşünüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her şey teknemizde mevcut" dedi.