Ünlü tatil beldesi Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı

ntv.com.tr - DHA 24.05.2020 - 13:24
Kuşadası Setur Marina yetkililerinden alınan bilgiye göre 40 yatçı, corona virüs tedbirleri kapsamında teknelerinde izole olarak yaşamlarını sürdürüyor.
Tüm ihtiyaçlarını teknelerinde ve marina içindeki sosyal alanlarda karşıladıklarını belirten yatçılar, yaz sezonunu teknelerinde geçirebileceklerini söyledi.
Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Ercüment Atay (65), "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nı marinadaki teknemizde geçirme kararı aldık. Burada 4 gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp daha eğlenceli vakit geçirebileceğimizi düşünüyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her şey teknemizde mevcut" dedi.