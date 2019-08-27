Ünlü yüzleri Narman Peri Bacaları'yla resmetti
DHA
Erzurumlu ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki Narman Peri Bacaları'nı tanıtmak için farklı çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 ay önce Mona Lisa, Sophia Loren, Türkan Şoray, Güler Sabancı'yı peri bacalarıyla tuvale işleyen Turanoğlu, "Tamamlanan eserlerle ünlüler, resimde de olsa bu bölgeyi ziyaret etmiş olacak" dedi.
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1Ressam Mustafa Turanoğlu, Erzurum'da 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen Narman peribacalarını tanıtmak için Mona Lisa, Sophia Loren, Güler Sabancı ve Türkan Şoray'ı Narmanlı Kanyonu'nda resmetti.
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2Turanoğlu, yaklaşık 6 ay süren çalışmasında ünlü isimleri peribacalarıyla birlikte tuvale işledi.
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3Tamamlanma aşamasına getirdiği çalışmalarına peribacalarında devam eden Turanoğlu, amacının yerli-yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi.
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4Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışması yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.
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