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Ünlü yüzleri Narman Peri Bacaları'yla resmetti

DHA

Erzurumlu ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki Narman Peri Bacaları'nı tanıtmak için farklı çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 ay önce Mona Lisa, Sophia Loren, Türkan Şoray, Güler Sabancı'yı peri bacalarıyla tuvale işleyen Turanoğlu, "Tamamlanan eserlerle ünlüler, resimde de olsa bu bölgeyi ziyaret etmiş olacak" dedi.

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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
    Ressam Mustafa Turanoğlu, Erzurum'da 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen Narman peribacalarını tanıtmak için Mona Lisa, Sophia Loren, Güler Sabancı ve Türkan Şoray'ı Narmanlı Kanyonu'nda resmetti.
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
    Turanoğlu, yaklaşık 6 ay süren çalışmasında ünlü isimleri peribacalarıyla birlikte tuvale işledi.
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
    Tamamlanma aşamasına getirdiği çalışmalarına peribacalarında devam eden Turanoğlu, amacının yerli-yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi.
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
    Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışması yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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    narman peri bacaları, erzurum gezilecek yerler
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