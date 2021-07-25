Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor

Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan Antalya'nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzunda bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Suyun soğuk olmasından dolayı girenler 1 dakika içerisinde geri çıktı.

İHA 25.07.2021 - 16:14

Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 1

9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaktan kurtulmak hem de cilt hastalıklarına şifa bulmak için Demre'de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu'na akın ediyor.

Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 2

Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor. 

Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 3

Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.

Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 4

ŞİFALI SULAR KATALOĞUNDA YER ALIYOR

İlçede bulunan kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor.

Suyun mantar, egzama, sedef, güneş yanığı, sivilce izleri gibi birçok cilt sorununa iyi geldiği belirtiliyor. 

Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 5
Suyun soğuk olmasından dolayı girenler 1 dakika içerisinde geri çıkıyor.
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 6
Şifalı suya girmek için gelen Durmuş Güçlü, “Mantara, egzamaya, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Benim kızımın egzama hastalığına bu su çok iyi geldi. Sedef hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Çok gelen oluyor. Genelde şehir dışından geliyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir, Tokat’tan yoğun olarak geliyorlar. Ankaralı bir aile gördüm. Kurban kestiler burada, 'Ben hastalığımın şifasını burada buldum, bu suda iyileştim' dedi. Kestiği kurbanı da burada herkese dağıttı” diye konuştu.
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 7
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 8
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 9
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 10
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 11
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 12
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 13
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 14
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 15
Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor - 16

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