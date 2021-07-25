Ününü duyan geliyor ama kimse 1 dakikadan fazla kalamıyor

İHA 25.07.2021 - 16:14
9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaktan kurtulmak hem de cilt hastalıklarına şifa bulmak için Demre'de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu'na akın ediyor.
Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor.
Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.
İlçede bulunan kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor.
Suyun mantar, egzama, sedef, güneş yanığı, sivilce izleri gibi birçok cilt sorununa iyi geldiği belirtiliyor.