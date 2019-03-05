Unutulmaz bir balayı için uzak rotalar (Balayı tatili önerileri)
Bali'nin rüya gibi plajlarından okyanus manzaralı bir tablonun içinde gibi hissettiren Maldivler'e… İşte balayı tatilini daha da unutulmaz kılacak uzak rotalar…
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1
Bali, Endonezya
Dünyanın dört bir yanından birçok çiftin tercih ettiği Bali, kristal gibi parlayan denizi ve rüya gibi plajları ile mükemmel bir sahil keyfi sunuyor. Bunun yanı sıra Bali’nin ünlü tapınaklarını gezebilir, dağ manzarasının tadını çıkarabilir ve ünlü Bali masajıyla rahatlayabilirsiniz.
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2
Maldivler
Neredeyse balayı çitleri ile özdeşleşen bir destinasyon olan Maldivler, aşklarını taçlandırmak isteyenlere nefis bir tatil olanağı sunuyor. Hint okyanusunun mavi-yeşil sularının ve göz alabildiğine uzanan plajlarının sefasını sürmek için Maldivler en ideal rotalardan.
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3
Canberra, Avustralya
Karla kaplı dağları, masmavi okyanusu ve yemyeşil görünümü ile adeta bir hazine hissi veren Canberra, sadece zengin kültürüyle değil , nefes kesen manzaralarıyla da olağanüstü hisler yaşamak isteyenler için ideal.
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4
Dubai
Lüks ve ihtişamın merkezi Dubai’de güney sahillerini aratmayacak güzellikte bir balayı tatili yaparken aynı zamanda dünyanın en ünlü markalarına kolayca ulaşarak, alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.
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5
Sri Lanka
Eğer balayınızı egzotik bir yerde geçirmek istiyorsanız Sri Lanka’nın uçsuz bucaksız ormanlarında mutluluğu ve huzuru bulabilirsiniz. Okyanus kenarında ya da ormanın içindeki otellerden birini seçip doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
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6
Hayman Adası, Avustralya
Dünyanın en büyük deniz yaşam zenginliğine sahip Büyük Bariyer Resifi’nde bulunan Hayman Adası’nda oldukça hareketli bir balayı geçirebilirsiniz. Uzmanlar eşliğinde dalış yapabilir, katamaran ile gezerek resiflere özgü canlı çeşitliliğini yerinde görebilirsiniz.
ZUBİZU NOTU: Balayı tatili için tüm planlamanızı ZUBİZU Concierge’ın 0212 401 33 33 numaralı telefonunu arayarak yapabilirsiniz.