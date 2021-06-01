Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor

Van'da Erek Dağı eteklerinde 2 bin 500 rakımda bulunan, Urartulardan kalma Keşiş Gölü, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor.

İHA - Anadolu Ajansı 01.06.2021 - 12:42

Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 1

Van'da Urartular döneminden kalma Keşiş Gölü, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Şehir merkezine 30 kilometre mesafede, Erek Dağı arkasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor.

Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 2

Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.

Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor.

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Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 3

Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor.

Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 4

Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon metreküp su depolanabiliyor. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü, uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçi akınına uğradı.

Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 5

Van'da bir turizm şirketinin düzenlediği tur kapsamında Keşiş Gölü'ne giden doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 6

"PANDEMİ İLE BİRLİKTE İNSANLARIN TATİL VE GEZME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİ"

Tur operatörü Hakim Acar, havaların ısınmasıyla bölgeye gezi düzenlenmesi konusunda yoğun talep aldıklarını, bunun üzerine 125 kişiden oluşan ekiple bölgeye geldiklerini söyledi.

Keşiş Gölü'nün Van ile Gürpınar arasında kalan doğa harikası bir yer olduğunu belirten Acar, "Bu yıl bölgeye düzenlediğimiz üçüncü tur oldu. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yaptık, etkinliklerle eğlendik. Covid-19 sonrasında insanların tatil ve gezme alışkanlıkları değişti. Kısıtlama döneminde insanlar bizden daha çok doğa turları istedi. Biz de kurallara uygun bir şekilde insanları doğa ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlara getiriyoruz" diye konuştu.

Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 7

Doğaseverlerden Kenan Koçeren ise "Keşiş Gölü ülkemizin nadide alanlarından biri. Gölün eşsiz doğası ziyaretçileri büyülüyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yayla. Burası doğa sporları için çok uygun" dedi.

Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 8
Tura katılan vatandaşlar doğa harikası Keşiş Gölü’ne herkesi davet ederek, teknoloji ve şehir hayatından bir anlığına uzaklaşarak pandemi psikolojisinden kurtulmaları gerektiğini söylediler.
Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 9
Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 10
Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 11
Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 12
Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 13
Urartuların mühendislik harikası 'Keşiş Gölü' güzelliğiyle hayran bırakıyor - 14

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