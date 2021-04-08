Urla Gezi Rehberi: Türkiye'nin Toskana'sı

- Necati Cumalı’nın en önemli eseri olarak belirtilen ‘Susuz Yaz’ hem Urla’da yazılmış hem de Urla’da filme alınmış. Türk Sinemasının bu zamansız klasiğini izlerseniz eski Urla’ya dair eşsiz görüntüler yakalayacaksınız.

- Tarihinde ve günümüzde zeytin çok önemli bir yere sahip. Türkiye’nin en kaliteli ve leziz zeytinyağları bu bölgeden elde ediliyor.

- Yine üzüm bağları ve şarap üretimi olarak Urla, Türkiye’de yer alan en özel bölgelerden bir tanesi. Urla’da birçok şarapevi ve şarap markasına rastlayacağınızı şimdiden söyleyebilirim.

- “Urla’nın geçmişi geleceği olacak!” sloganı ile yola çıkan Urla Bağ Rotası’nda altı tane butik şarap evi bulunuyor. Bunlar URLA, MMG, Mozaik, Urlice, USCA ve Limantepe.

- Urla’ya bağlı birçok köy de günümüzde popüler ziyaret merkezleri oldu. Eğer Urla’ya gelirseniz bu köyleri görmeden sakın bu özel bölgeden ayrılmayın. Onlar neler mi? Dingin köy yaşamıyla Barbaros Köyü, eski bir Rum köyü olan Balıklıova, şirin bir balıkçı kasabası olan Özbek Köyü, ilk köy tiyatrosuna sahip oluşu ile ünlü Bademler Köyü ve Bizans hamamlarına ev sahipliği yapmış Gülbahçe.