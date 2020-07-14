Uyuz olanlar giriyordu, şimdi ise serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

Göle girerek serinleyen Seyit Özkan, haftanın iki günü bu göle geldiğini söyleyerek, “Yerin altından çıkar doğal bir kaynak suyu. Su berraktır. Böyle bulanık olduğuna bakmayın. İnsanlar çok olduğu için bulanıklaştı. Sakin olduğu zaman cam gibidir. Şifalı bir sudur. Kaşıntıya ve diğer hastalıklara iyi geldiği söylenir. Herkesi bekliyoruz. Ben buraya haftanın iki günü gelirim. Hafta sonu kalabalıktır. Hafta sonu gelmeyin. Valiliğimiz ve Turizm Bakanlığımız bunu değerlendirirse mükemmel olur” diye konuştu.