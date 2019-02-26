Vahşi yaşamın 'eğlenceli' yüzünü gösteren fotoğraflar
Avusturyalı bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olan Julian Rad, muhtemelen gördüğünüz sincapların, hamsterlerin ve tilkilerin en sevimli fotoğraflarını bizlere gösteriyor. Kameraya adeta poz veren hayvanların fotoğrafları büyük beğeni alıyor. İşte vahşi yaşamın 'eğlenceli' yüzü...
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Avusturyalı fotoğrafçı, 2015'te dünya genelinde düzenlenen geleneksel "Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri" (The Comedy Wildlife Awards) yarışmasında koşu hamsterı çalışmasıyla birincilik ödülünü kazanmıştı.
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Sanatçının, cevize ulaşmaya çalışan sincap, bir böğürtlen dalına tırmanan bir hamster, kameraya adeta poz veren tilki ve cevize ulaşmaya çalışan kırmızı bir sincabı çeken bir yer sincabı fotoğraflarının her biri bir hikaye anlatıyor ve duygular uyandırıyor.
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3İşte vahşi yaşamın 'eğlenceli' yüzünü gösteren o fotoğraflar...
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30Kaynak: Boredpanda