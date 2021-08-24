Van Gölü, Akdeniz sahillerini aratmıyor

Herkesi Van Gölü’nde yüzmeye davet eden Hasan Kızılağaç da, “Reşadiye’nin ve Van Gölü’nün eşsiz manzarasını görüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van Gölü görülmeye değer bir yer. Sadece Van Gölü değil, Nemrut Gölü de eşsiz manzarasıyla misafirlerini bekliyor. Herkesin buralara gelip görmesini istiyoruz” diye konuştu.