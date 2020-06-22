Van Gölü'nde Ege ve Akdeniz'i aratmayan görüntüler

"DÜNYANIN EN GÜZEL KOYLARINI İNSANLARA TANITMAK İSTİYORUZ"

Van Gölü Havzası’nda yer alan tüm güzelliklerin bir hikayeye sahip olduğunu dile getiren Takva, dünyaya örnek olabilecek bir havzada yer aldıklarını söyledi.

Takva, "Bizim bu havzaya aşkımız, sevgimiz var. Bu sevgiyi mutlaka dünya insanlarıyla paylaşıp o insanların buraları gezip görmeleri ve korumaları istiyoruz. Bu çağrıyı yeniliyoruz. Gönül ister ki imkanlarımız ölçüsünde bütün insanları, bütün Türkiye ve dünya halklarını buraya getirip dünyanın en güzel koylarını ve Van Denizi’ni insanlarına tanıtmaktır" diye konuştu.