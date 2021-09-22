Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 14:43
Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı ve yoğun buharlaşmanın yaşandığı Van Gölü'nde bazı bölgelerde su seviyesinin azalmasıyla, oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitler görülmeye başlandı.
Erciş ilçesinin Gölağzı mevkisinde doğa tutkunları ve fotoğrafseverler, ortaya çıkan mikrobiyalitleri fotoğrafladı.
Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin olduğunu söyledi.
Gölün metrelerce altında tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini anlatan Akkuş, "Gölde sularının çekilmesiyle küçük şehirleri andıran büyük alanları kapsayan yapılar ortaya çıkıyor. Daha önce dalış yapmayanlar bu mikrobiyalitleri göremiyordu. Ama artık bu yapılar karada'' diye konuştu.
Bölgenin geçmiş iklimi hakkında önemli bilgiler veren bu yapıların bir santiminin bile bin yıla yakın süreçte oluştuğunu söyleyen Akkuş, fotoğraf tutkunlarının buraya akın ettiğini söyledi.