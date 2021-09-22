Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi

Gölün metrelerce altında tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini anlatan Akkuş, "Gölde sularının çekilmesiyle küçük şehirleri andıran büyük alanları kapsayan yapılar ortaya çıkıyor. Daha önce dalış yapmayanlar bu mikrobiyalitleri göremiyordu. Ama artık bu yapılar karada'' diye konuştu.

Bölgenin geçmiş iklimi hakkında önemli bilgiler veren bu yapıların bir santiminin bile bin yıla yakın süreçte oluştuğunu söyleyen Akkuş, fotoğraf tutkunlarının buraya akın ettiğini söyledi.

Doğa fotoğrafçısı Doğaç Hüseyin Kutlu da "Ülkemizin eşsiz güzelliklerine burada tanıklık ettik. Dünyada sadece belirli bölgelerde bulunuyor. Bu nadir güzellikleri fotoğraflamak güzel bir duygu" dedi.

Bunun doğaseverler için eşsiz bir deneyim olduğunu belirten Gülşen Günay ise "Hakkında az çok bilgiye sahiptik ama burada canlı fotoğraflama şansı bulduk." ifadelerini kullandı.