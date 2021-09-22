Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi

Su seviyesinin azaldığı Van Gölü'nde binlerce yıllık mikrobiyalitler kıyıya yakın bölgede gün yüzüne çıktı. Doğa tutkunları ve fotoğrafseverlerin ilgi gösterdiği bölgede dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 14:43

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 1

Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı ve yoğun buharlaşmanın yaşandığı Van Gölü'nde bazı bölgelerde su seviyesinin azalmasıyla, oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitler görülmeye başlandı.

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 2

Erciş ilçesinin Gölağzı mevkisinde doğa tutkunları ve fotoğrafseverler, ortaya çıkan mikrobiyalitleri fotoğrafladı.

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 3

Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin olduğunu söyledi.

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 4

Gölün metrelerce altında tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini anlatan Akkuş, "Gölde sularının çekilmesiyle küçük şehirleri andıran büyük alanları kapsayan yapılar ortaya çıkıyor. Daha önce dalış yapmayanlar bu mikrobiyalitleri göremiyordu. Ama artık bu yapılar karada'' diye konuştu.

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 5

Bölgenin geçmiş iklimi hakkında önemli bilgiler veren bu yapıların bir santiminin bile bin yıla yakın süreçte oluştuğunu söyleyen Akkuş, fotoğraf tutkunlarının buraya akın ettiğini söyledi.

Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 6
Doğa fotoğrafçısı Doğaç Hüseyin Kutlu da "Ülkemizin eşsiz güzelliklerine burada tanıklık ettik. Dünyada sadece belirli bölgelerde bulunuyor. Bu nadir güzellikleri fotoğraflamak güzel bir duygu" dedi.
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 7
Bunun doğaseverler için eşsiz bir deneyim olduğunu belirten Gülşen Günay ise "Hakkında az çok bilgiye sahiptik ama burada canlı fotoğraflama şansı bulduk." ifadelerini kullandı.
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 8

MİKROBİYALİT NEDİR?

Mikrobiyalit, belirli mikrobiyal topluluğun çökelti şeklinde oluştuğu zeminde birikmesi sonucu oluşan organize mercan resifi benzeri yapılardır.
Van Gölü'nde su çekilince binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi - 9

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