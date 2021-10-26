Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar dünyaya tanıtılacak

“VAN GÖLÜ’NÜN ZENGİNLİKLERİ GERÇEKTEN SAKLI KALMIŞ”

Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği Başkanı Ateş Evirgen, Van Gölü’nün zenginliklerinin saklı kaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Derneğimiz denizlerin gözü kulağdır. Suyun altı bilinmez ve çok fazla önemsenmeyen bir alan ama böyle değil. Dernek olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki denizlere dalıyoruz, görüntüleri çıkarıyoruz. İlk sular Anadolu’nun en büyük zenginliğidir. En başta da Van Gölü geliyor."