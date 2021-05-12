Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak

İHA - Anadolu Ajansı 12.05.2021 - 13:45
Her yıl çok sayıda yerli turist ile doğasever tarafından ziyaret edilen Çarpanak Adası, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmadan dolayı sessizliğe büründü.
Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan 3'ü Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.