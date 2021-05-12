Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası, el değmemiş doğası ve dokusu ile eşsiz bir güzellik sunuyor.

İHA - Anadolu Ajansı 12.05.2021 - 13:45

Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 1

Her yıl çok sayıda yerli turist ile doğasever tarafından ziyaret edilen Çarpanak Adası, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmadan dolayı sessizliğe büründü.

Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 2

Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründü.

Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 3
Her yıl çok sayıda yerli turist, fotoğrafçı, doğasever tarafından ziyaret edilen ve adanın üzerinde bulunan kilise, kaçak defineciler ve aşıklar tarafından tahrip edilmesi tepkilere neden oldu.
Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 4

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, doğal sit alanı kapsamına giren Van Gölü'ndeki 4 büyük adadan 3'ü Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 5
Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 6
Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 7
Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 8
Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak - 9

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