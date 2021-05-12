Van Gölü'nün tarih kokan adası: Çarpanak

Her yıl çok sayıda yerli turist ile doğasever tarafından ziyaret edilen Çarpanak Adası, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmadan dolayı sessizliğe büründü.

Her yıl çok sayıda yerli turist, fotoğrafçı, doğasever tarafından ziyaret edilen ve adanın üzerinde bulunan kilise, kaçak defineciler ve aşıklar tarafından tahrip edilmesi tepkilere neden oldu.