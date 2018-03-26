Van'da çiçeklere bürünen Akdamar Adası'na ziyaretçi akını

Özakbaş, "Adanın müthiş bir doğası var. Oksijeni bol, yeşil ve ayrıca deniz havası alabiliyorsunuz. Havaların ısınmasıyla Akdamar'da da badem ağaçları çiçek açtı. Van ve bölge gerçekten çok güzel. Bence herkesin gelip, bu eşsiz doğayı görmesi gerekiyor" dedi.

İranlı ziyaretçilerden Neda Sohrabi de 3 yıldır nevruz tatilini Van'da değerlendirdiklerini ve her gelişlerinde adayı ziyaret ettiklerini söyledi.