Van'da 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dönemeç Sazlıkları havadan görüntülendi

Bunun hem bölgede hem de ilçede turizminin gelişmesi ve doğanın korunması anlamında çok önemli bir karar olduğunu ifade eden Başkan Say, “Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu il müdürlüğümüz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten Dönemeç Deltası gerek kuş varlığı itibarı ile gerek doğal güzellikleri itibarı ile bölgenin incisi konumunda. Edremit bu anlamda da turizm boyutuyla da inşallah öne çıkacak. Biz de belediye olarak bu koruma kararına istinaden bölgede üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz. İnşallah Dönemeç Deltası birçok meşhur bölge gibi turizm destinasyonu olarak kayıtlara geçecek ve korunacaktır. İlimize, ilçemize bölgemize hayırlı olsun” dedi.