Van'da yaz ortasında kayak keyfi
DHA
Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.
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1Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, kayak yapmak için Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karebet Geçidi'ne gitti.
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2Kayakçılar, halen metrelerce karın bulunduğu bölgede, kayak yaptı.
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3Sporcular, kış aylarında yapılacak yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, bu mevsimde kayak yapabilmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.
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