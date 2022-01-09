Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

Haberler - İHA 09.01.2022 - 10:58
Van'da 3 yıldır yeterli kar kalınlığına ulaşılamadığı için açılamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla sezonu açtı.
Her yaştan sporcu ve ailelerinin ilgi gösterdiği kayak merkezinde büyükler doyasıya kayarken, küçük çocuklar ise kızaklarla eğlendi.
Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar keyifli vakit geçirirken bazıları da eğitmenlerden kayak yapmanın püf noktalarını öğrendi.
Şırnak’tan gelen Hasret ve Şükran isimli kayak severler, Abalı Kayak Merkezinin beklenildiğinden daha güzel olduğunu ve ilk defa kayak yaptığını söylediler.
Kemal Uygunbaş isimli kayak sever ise Abalı Kayak Merkezinin gelişmesinden memnun olduğunu söyleyerek, “İnsanlar burada eğleniyor. Ben kayağa aşinayım” dedi.
3 yıl aradan sonra kayak sezonunu açtıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, “Son bir haftadır yaklaşık 50 santimetre kalınlığında kar yağınca pistimiz hazır hale geldi. Bir haftadır sporcular ve vatandaşlarımız faydalanıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kar yağışıyla sezonu bu şekilde atlatmış oluruz” diye konuştu.