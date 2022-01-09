Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Kayak Merkezi hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı. Hafta sonunu değerlendirenler, keyifli vakit geçirerek kayak yapmanın tadını çıkardı.

Haberler - İHA 09.01.2022 - 10:58

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 1

'da 3 yıldır yeterli kar kalınlığına ulaşılamadığı için açılamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla sezonu açtı.

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 2

Her yaştan sporcu ve ailelerinin ilgi gösterdiği kayak merkezinde büyükler doyasıya kayarken, küçük çocuklar ise kızaklarla eğlendi.

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 3

KAYAK YAPMANIN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENDİLER

Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar keyifli vakit geçirirken bazıları da eğitmenlerden kayak yapmanın püf noktalarını öğrendi.

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 4

Şırnak’tan gelen Hasret ve Şükran isimli kayak severler, Abalı Kayak Merkezinin beklenildiğinden daha güzel olduğunu ve ilk defa kayak yaptığını söylediler.

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 5

Kemal Uygunbaş isimli kayak sever ise Abalı Kayak Merkezinin gelişmesinden memnun olduğunu söyleyerek, “İnsanlar burada eğleniyor. Ben kayağa aşinayım” dedi.

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 6

3 yıl aradan sonra kayak sezonunu açtıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, “Son bir haftadır yaklaşık 50 santimetre kalınlığında kar yağınca pistimiz hazır hale geldi. Bir haftadır sporcular ve vatandaşlarımız faydalanıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kar yağışıyla sezonu bu şekilde atlatmış oluruz” diye konuştu.

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 7
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 8
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 9
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 10
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 11
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 12
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 13
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - 14

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER