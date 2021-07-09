Villa turizminde Kurban Bayramı yoğunluğu

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan da villa turizmine her geçen gün talebin arttığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için de yoğunluk olduğunu vurgulayan Turhan, "15 Eylül'e kadar neredeyse villalarda hiç boş yer yok. Ancak iptal ya da iade olursa müşterilerin talebini karşılayabiliyoruz. Onun dışında maalesef yer yok. Villalar dolu. 15 Eylül sonrasına taleplere cevap verebiliyoruz. Kısıtlamalar kalkınca tatil için müthiş talep oldu" diye konuştu.