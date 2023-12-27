Vizesiz gidilen ülkeler 2024: Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeler hangileri? (Vizesiz seyahat edilebilecek 99 ülke)
Vizesiz gidilen ülkelerin hangileri olduğu, seyahat etmek için plan yapan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, birçok ülke de kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarını ülkelerine kabul ediyor. Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...
Andorra
Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.