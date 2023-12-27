Vizesiz gidilen ülkeler 2024: Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeler hangileri? (Vizesiz seyahat edilebilecek 99 ülke)

Azerbaycan

Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsiniz.



Fakat Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.